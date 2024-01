Да изпуснеш триумфа на сина си... заради полет

Най-добрият български тенисист Григор Димитров най-накрая сложи край на повече от 6-годишната си суша без титла от турнир на АТР и за радост на всички родни фенове триумфира по време на надпреварата в Бризбейн, Австралия.

През цялата седмица неотлъчно до Гришо бяха и неговите родители - Димитър и Мария, които подкрепяха сина си, но точно в момента, в който първата ни ракета бе на път да вдигне трофея на победителя те мистериозно изчезнаха.

По време на церемонията по награждаването все пак бившият №3 в света внесе малко яснота около куриозната ситуация, разкривайки, че майка му и баща му не са успели да останат до края, тъй като... са бързали за летището.

First title since 2017 - and your parents leave before the end ‍️@GrigorDimitrov #BrisbaneTennis pic.twitter.com/9HeYmt64ZH