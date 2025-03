Неостаряващият Гаел Монфис продължава с чудесата

38-годишният Монфис продължава да пише история. Французинът победи Жауме Мунар и стана най-възрастният тенисист, класирал се за четвъртия кръг на Маями Оупън. Монфис се наложи със 7:5, 5:7, 7:6 (1) подкрепян бурно от публиката на "Хард Рок Стейдиъм".

За да се случи това той се бори два часа и 37 минути, отбелязвайки седем аса (4 в първия сет) и 31 уинъра по пътя към успеха. Монфис спечели 78 процента от точките си на първи сервис.

Испанецът проби сервиса на своя опонент ветеран в 11-ия гейм на третия сет, но парижанинът отговори със стил, като му отвърна със същото и вкара играта в тайбрек, където беше безапелационен. Така Монфис достигна до осминафиналите за пръв път от 2016 година насам.

"Атмосферата беше невероятна, а публиката луда", коментира шоуменът на корта.

38-year-old @Gael_Monfils tops Munar 7-5 5-7 7-6 to become the oldest man to ever reach the round of 16 at #MiamiOpen pic.twitter.com/pTEsvTUmg4