Дайо Упамекано напусна лагера на Франция

Защитникът на националния отбор на Франция Дайо Упамекано напусна тима по "лични причини" ден след загубата от Италия (1:3) в Лигата на нациите и преди домакинството на Турция в неделя, предаде АФП.

"Със съгласието на треньора, Дайо Упамекано напусна лагера на тима и се прибра в Мюнхен поради лични причини", се казва в кратко съобщение на федерацията, без да се дават повече подробности.

Защитникът на Байерн Мюнхен засега не е заменен в състава на Зинедин Зидан, който ще посрещне Турция в Бордо от 21:45 часа в неделя. Така Франция остава без най-опитния си защитник за последния мач от групата. Вероятно от отсъствието му ще се възползва Ибрахима Конате, който ще бъде титуляр в центъра на отбраната, редом до Жереми Жаке. Лени Йоро е другата опция за поста.