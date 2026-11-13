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Дайо Упамекано напусна лагера на Франция

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Спорт
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Французите остават без най-опитния си защитник в за последния мач от Лигата на нациите.

Дайо Упамекано напусна лагера на Франция
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Защитникът на националния отбор на Франция Дайо Упамекано напусна тима по "лични причини" ден след загубата от Италия (1:3) в Лигата на нациите и преди домакинството на Турция в неделя, предаде АФП.

"Със съгласието на треньора, Дайо Упамекано напусна лагера на тима и се прибра в Мюнхен поради лични причини", се казва в кратко съобщение на федерацията, без да се дават повече подробности.

Защитникът на Байерн Мюнхен засега не е заменен в състава на Зинедин Зидан, който ще посрещне Турция в Бордо от 21:45 часа в неделя. Така Франция остава без най-опитния си защитник за последния мач от групата. Вероятно от отсъствието му ще се възползва Ибрахима Конате, който ще бъде титуляр в центъра на отбраната, редом до Жереми Жаке. Лени Йоро е другата опция за поста.

#Дайо Упамекано #УЕФА Лига на нациите 2026/27 #национален отбор на Франция по футбол

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