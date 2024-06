Далас отложи коронацията на Бостън в НБА

Далас Маверикс удари за първи път в спора за титлата в НБА. Селекцията на Джейсън Кид изнесе лекция на Бостън Селтикс след 122:84 в четвъртата финална среща, изиграна в „Американ Еърлайнс Сентър“. Тексасци си свършиха работата още през първото полувреме и до финалната сирена отказаха баскетболистите на Джо Мазула да мечтаят за успех.

Това се оказа достатъчно за Далас да намали изоставането си до 1:3 победи и да остане в играта в спора за златото. Серията се мести в Бостън, а петият мач ще бъде на 18 юни (вторник).

Luka Doncic and the @dallasmavs get the win at home to force Game 5!



Kyrie Irving: 21 PTS, 4 REB, 6 AST

Tim Hardaway Jr.: 15 PTS, 5 3PM

Dereck Lively II: 11 PTS (4-5 FGM), 12 REB



Game 5: Monday, 8:30pm/et, ABC pic.twitter.com/HJgNUlOLeY