Два отбора ще се сбогуват с шансовете си за плейофите в НБА

Плей-ин турнирът на Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада продължава тази вечер с двете елиминационни срещи в двете конференции. На Изток Чикаго Булс приема Маями Хийт, докато на Запад бившият тим на Александър Везенков Сакраменто Кингс е домакин на миналогодишния вицешампион Далас Маверикс.

Победителите от тези двубои запазват шансовете си за плейофите, като им предстои решаващ мач със загубилия от срещата между седмите и осмите.

PLAYOFF PICTURE



️ #7 GSW will play #2 HOU

️ #7 ORL will play #2 BOS

️ SAC, CHI host DAL & MIA tomorrow for more #SoFiPlayIn action #NBAPlayoffs presented by Google begin April 19th! pic.twitter.com/Qo6ZIHZcNW