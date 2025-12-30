Стеф Къри поведе Голдън Стейт към триумфа срещу Бруклин

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Повече за доброто представяне на Къри, както и за останалите мачове от НБА през изминалата вечер, вижте в обзора.

стеф къри поведе голдън стейт триумфа бруклин
Снимка: БТА
Слушай новината

Голдън Стейт Уориърс надигра Бруклин Нетс със 120:107 в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА). След бавно начало на срещата за „воините“, в което звездата на отбора Стеф Къри все още не беше влязъл в ритъм, през второто полувреме той подобри стрелбата си и изведе калифорнийци до успеха. Така Голдън Стейт сложи край на серия от три поредни победи на „мрежите“, които вече са с баланс от 10-20, докато Уориърс са със 17-16.

Къри стреля при 8 от 15, включително 5 от 12 отдалеч, за общо 27 точки. Джими Бътлър добави 21, а Трейс Джаксън Дейвис записа 11 точки и 6 борби.

Майкъл Портър Джуниър изравни Стеф Къри по резултатност с 27, към които добави 9 борби. Новобранецът Егор Демин се отчете с 23 точки, с което изравни най-доброто си постижение в кариерата. Ник Клакстън записа 15 точки и 9 борби, Кам Томас отбеляза 13 точки, включвайки се от пейката, а Ноа Клауни добави 11.

Оклахома Сити Тъндър се наложи над Атланта Хоукс със 140:129 като домакин. Миналогодишните шампиони изоставаха със 70:74 на полувремето, но доминираха във третата и четвъртата част, а Шей Гилджъс-Алекзандър записа рядко срещано участие в заключителната четвърт на мач от редовния сезон. За „гръмотевиците“ това е 28-а победа от началото на сезона, докато Атланта загуби седми пореден двубой и вече е с баланс от 15-19. Гилджъс-Алекзандър беше най-резултатен в срещата с 39 точки, към които добави по 6 в графите за борби и асистенции. Чет Холмгрен се отчете с дабъл-дабъл - 24 точки и 10 борби, докато Джейлън Уилямс записа 20 точки, 8 борби и 7 асистенции.

Маями Хийт постигна убедителен успех срещу Денвър Нъгетс със 147:123. На полувремето силите бяха изравнени, но звездата на Нъгетс Никола Йокич получи контузия на лявото коляно и не игра през втората половина на срещата, а „горещите“ се възползваха от отсъствието на големия лидер и трикратен носител на приза за „Най-полезен играч“ в НБА. Така Хийт подобри баланса си до 18-15 и е 6-и в Източната конференция, а Денвър остава 3-ти на Запад с 22-10. Норман Пауъл беше най-резултатен за Маями с 25 точки, Никола Йович отбеляза 22, а Хайме Хакес Джуниър се отчете с дабъл-дабъл - 20 точки и 11 асистенции. Въпреки че игра само 19 минути за Денвър, Никола Йокич водеше тима си по резултатност с 21 точки и 8 асистенции. В негово отсъствие Джамал Мъри се изяви като лидер, но не успя да донесе победата на тима си, отбелязвайки 20 точки и 11 асистенции.

Минесота Тимбъруулвс надделя над Чикаго Булс със 136:101 като гост и прекъсна серията от пет поредни успеха за „биковете“. Двамата водещи реализатори на Чикаго Коби Уайт и Джош Гиди напуснаха паркета още през първата четвърт заради контузии, а без тях тимът от Ветровития град не успя да остане конкурентен. С победата Минесота подобри баланса си до 21-12, но все още заема 6-ата позиция в Западната конференция, докато Чикаго е с 15-17 и заема 9-ата позиция на Изток. Наз Рийд поведе „вълците“ с 33 точки и 7 борби, Антъни Едуардс записа 23 точки, а Джулиъс Рандъл добави дабъл-дабъл със 17 точки и 14 борби. За Чикаго Никола Вучевич отбеляза 23, Матас Бузелис беше с 13.

Водения от Кевин Дюрант тим на Хюстън Рокетс победи Индиана Пейсърс със 126:119. Дюрант записа втори пореден мач с поне 30 точки и общо 10-и от началото на сезона, след като пристигна от Финикс Сънс. С третия си пореден успех „ракетите“ подобриха баланса си до 20-10, докато Индиана е с най-лош баланс в цялата Лига с 6-27 и е на дъното на класирането в Източната конференция. Към 30-те си точки Кевин Дюрант добави 6 борби и 5 асистенции, Джабари Смит Джуниър се отчете с дабъл-дабъл с 21 точки и 10 борби, а Амен Томпсън записа 20 точки, 8 борби и 7 асистенции. За Индиана Паскал Сиакам отбеляза 23 точки, а Бенедикт Мадурин и Арън Несмит завършиха с по 14.

Ню Йорк Никс надигра Ню Орлиънс Пеликанс със 130:125 като гост и се доближи на победа от лидера в Източната конференция Детройт Пистънс. Джейлън Брънсън за пореден път блесна за Никс с дабъл-дабъл, който беше достатъчен да донесе 23-ия успех за сезона на нюйоркчани. Ню Орлиънс пък е на дъното на Запад с баланс от 8-26. Брънсън отбеляза 28 точки и 10 асистенции, Оу Джи Ануноби също записа дабъл-дабъл с 23 точки и 11 борби, а Мохамед Диауара добави 18 точки. Зайън Уилямсън изигра най-добрия си мач от началото на сезона, отбелязвайки 32 точки. Джордан Пуул и Садик Бей добавиха по 26, а Трей Мърфи III записа 21 точки и 6 борби.

