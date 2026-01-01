БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река...
Сан Антонио взе реванш от Ню Йорк навръх Нова година

Спорт
Лидерът в редовния сезон Оклахома Сити не допусна изненада и победи убедително Портланд у дома.

Сан Антонио Спърс - Ню Йорк Никс
Снимка: БТА
Ню Йорк и Сан Антонио поднесоха баскетболен спектакъл в първия ден от Новата година, а Спърс излязоха победители от истинска стрелкова дуел с успех 134:132 в един от най-интригуващите мачове от програмата на НБА.

Големият герой за тима от Тексас бе Джулиан Шампани. Той наниза рекордните за кариерата си 36 точки и постави клубен рекорд с 11 тройки, повеждайки Спърс към сладък реванш за загубата от Никс във финала за Купата на НБА.

Победата сложи край на серия от две поредни загуби за Сан Антонио, но радостта бе помрачена от контузията на Виктор Уембаняма. Френската звезда напусна терена 10:32 минути преди края след неловко приземяване върху левия си крак. Преди това Уембаняма бе неудържим – 31 точки и 13 борби за едва 24 минути игра.

За Ню Йорк Джейлън Брънсън бе най-резултатен с 29 точки и осем асистенции.

В друг мач от програмата Стеф Къри поведе Голдън Стейт към победа със 132:125 при гостуването на Шарлът. Звездата на Уориърс отбеляза 26 точки и пет тройки от 10 опита. Отборът му демонстрира впечатляваща стрелба от дистанция – 24 успешни тройки от 49 опита.

Драмата не липсваше и в Индианаполис, където Паоло Банкеро донесе победата на Орландо със 112:110 над Индиана с кош 7,5 секунди преди сирената. Банкеро завърши с 29 точки и 10 борби, докато Паскал Сиакам бе най-добър за Пейсърс с 26 точки, но тимът му допусна десета поредна загуба.

Вашингтон също стигна до успех в последните мигове – 114:113 срещу Милуоки. Си Джей Макколъм реализира последните четири точки за Уизардс, включително победния кош 1,2 секунди преди края.

Лидерът в редовния сезон Оклахома Сити не допусна изненада и победи убедително Портланд у дома със 124:95. Шай Гилджъс-Александър отбеляза 30 точки, а Аджай Мичъл добави 17 от пейката за Тъндър, които записаха трета поредна домакинска победа.

