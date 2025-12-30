Никола Йокич извън сметките на Денвър в близко бъдеще

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Суперзвездата на тима от щата Колорадо се размина с тежка контузия.

никола йокич поведе денвър четири поред точкова лекция
Слушай новината

В Денвър Нъгетс могат определено да си отдъхнат. Тимът от щата Колорадо няма да разчита на своя лидер в близко бъдеще, макар че съществуваше вероятност периодът да бъде доста дълъг. От сметките на Нъгетс отпадна Никола Йокич, обявиха Шамс Чарания от ESPN и от клуба. Според информацията сърбинът ще отсъства в поне месец.

Центърът бе диагностициран с хиперекстензия, а повече яснота за неговото състояние и евентуалното му завръщане в игра ще има след четири седмици. Както е известно, 30-годишният баскетболист се контузи в последния мач на Денвър срещу Маями Хийт в НБА. 211-сантиметровият гигант получи травмата си още през втората част и видимо изпитваше болка, като не се завърна до края на срещата.

Отсъствието определено ще попречи на суперзвездата на Нъгетс да се бори за MVP на редовния сезон. Сръбският национал за първи път в своята забележителна кариера ще бъде аут за толкова време, като до този момент може да се похвали със 70 или повече срещи през всичките си 11 сезона отвъд океана.

Роденият в Сомбор играч се превърна в поредната основна фигура на тима от щата Колорадо, който е извън строя след Арън Гордън, Крисчън Браун и Камерън Джонсън. През 2025/2026 срещу името на Йокич личат средни показатели от 29.6 точки, 12.2 борби и 11.0 асистенции за 32 мача в най-силното първенство на света.

