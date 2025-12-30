Никола Йокич извън сметките на Денвър в близко бъдеще

В Денвър Нъгетс могат определено да си отдъхнат. Тимът от щата Колорадо няма да разчита на своя лидер в близко бъдеще, макар че съществуваше вероятност периодът да бъде доста дълъг. От сметките на Нъгетс отпадна Никола Йокич, обявиха Шамс Чарания от ESPN и от клуба. Според информацията сърбинът ще отсъства в поне месец.

Injury Update: Nikola Jokić suffered a Left Knee Hyperextension injury during last night's game at the Miami Heat. Nikola will be re-evaluated in four weeks. pic.twitter.com/NIDmlKAN81 — Denver Nuggets (@nuggets) December 30, 2025

Центърът бе диагностициран с хиперекстензия, а повече яснота за неговото състояние и евентуалното му завръщане в игра ще има след четири седмици. Както е известно, 30-годишният баскетболист се контузи в последния мач на Денвър срещу Маями Хийт в НБА. 211-сантиметровият гигант получи травмата си още през втората част и видимо изпитваше болка, като не се завърна до края на срещата.

Jokic is in the midst of a historic campaign so far and this will be the most time he has ever missed through 11 NBA seasons, having played in 69-70+ games in all 10 previous years. Denver avoided a catastrophic injury Monday night in Miami but now is down four of five starters. https://t.co/XBSPqfZDal — Shams Charania (@ShamsCharania) December 30, 2025

Отсъствието определено ще попречи на суперзвездата на Нъгетс да се бори за MVP на редовния сезон. Сръбският национал за първи път в своята забележителна кариера ще бъде аут за толкова време, като до този момент може да се похвали със 70 или повече срещи през всичките си 11 сезона отвъд океана.

Роденият в Сомбор играч се превърна в поредната основна фигура на тима от щата Колорадо, който е извън строя след Арън Гордън, Крисчън Браун и Камерън Джонсън. През 2025/2026 срещу името на Йокич личат средни показатели от 29.6 точки, 12.2 борби и 11.0 асистенции за 32 мача в най-силното първенство на света.