Кейд Кънингам подпечата успеха на Детройт срещу Лос Анджелис Лейкърс в НБА

Кейд Кънингам реализира 27 точки и подаде 11 асистенции за победата на гостуващия Детройт със 128:106 срещу Лос Анджелис Лейкърс в мач от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация.

Айзея Стюърт добави още 15 точки, а съотборникът му Джейлън Дърън се отличи с 14.

Звездата на домакините Леброн Джеймс, който празнува рожден ден, завърши със 17 точки.

Най-резултатен за домакините стана Лука Дончич с 30 точки и 11 завършващи подавания.

Детройт избегна трета поредна загуба и е лидер в Източната конференция.

В друга среща от НБА Кауай Ленард вкара 33 точки за успеха на Лос Анджелис Клипърс със 131:90 у дома срещу Сакраменто. Джеймс Хардън също имаше основен принос за петия пореден успех на Клипърс със своите 21 точки.

Ленард отбеляза 26 пункта в първата половина на от двубоя, оставайки на полето общо 33 минути.

Отборът на Кингс нямаше шанс да се доближи в резултата до своя противник и загуби за осми път в последните си 10 мача.

Новобранецът Ник Клифърд се отличи с 18 точки за Сакраменто.

Ви Джей Еджкъмб отбеляза 25 точки, включително и тройка 1.7 секунди преди края, за победата на Филаделфия със 139:136 след продължение като гост на Мемфис.

Тайриз Макси и Джоел Ембиид бяха най-резултатни в полза на победителите с по 34 точки.

Дерик Уайт завърши с 27 точки, 7 борби, 6 асистевции и 7 блока при победата на Бостън със 129:119 като гост срещу Юта. Той е първият гард и представител на Селтикс, както и общо 13-ият играч в историята на НБА, който записва тази статистическа комбинация.

Съотборникът му Джейлън Браун завърши с 23 точки и 10 асистенции, като не можа да запише десетия си последоватален мач, минавайки границата от 30 пункта. Браун и легендата на клуба Лари Бърд имат по 9 последователни двубоя с по 30 или повече точки.