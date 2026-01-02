БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река...
Чете се за: 03:00 мин.

Норман Пауъл над всички при четвъртия пореден успех на Маями в НБА

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 03:02 мин.
Спорт
норман пауъл всички четвъртия пореден успех маями нба
Норман Пауъл вкара седем тройки и отбеляза 36 точки, за да изведе гостуващия Маями Хийт до четвърти пореден успех в НБА този сезон. Маями победи лидера в Източната конференция Детройт Пистънс със 118:112.

Хайме Хакес Джуниър наниза 19 точки от пейката, докато Андрю Уигинс добави 17 и 8 борби. Бам Адебайо се отличи с 15 точки и 14 борби, а Кел'ел Уеър взе 13 борби.

Кейд Кънингам поведе Пистънс с 31 точки, 11 асистенции и 8 борби. Резервата Маркъс Сасър допринесе с 18 точки, докато Джейлън Дюрен и Аусар Томпсън имат по 12.

Пауъл имаше 19 точки до полувремето, включително пет тройки, като Хийт взеха аванс с 63:54. До почивката Хакес наниза 13 точки, а Кънингам поведе Детройт със 17. Кънингам записа и първите точки през второто полувреме с два наказателни удара. След това Маями пое контрола, като направи серия 15 поредни точки и реши мача.

Кауай Леонард реализира 20 от своите 45 точки през четвъртата четвърт, а Лос Анджелис Клипърс удължи победната серия до шест мача с успех над Юта със 118:101.

Джеймс Хардън вкара 20, а Никола Батум - 14 за Клипърс.

Кайл Андерсън отбеляза 22 точки, Брайс Сенсабо 20, а "джазмените" играха без четиримата си най-резултатни играчи - Кийонте Джордж, Лаури Марканен, Ейс Бейли и Юсуф Нуркич заради контузии и заболявания.

Джейлън Браун записа 29 точки и 10 борби, преди да бъде отстранен заради натрупани лични нарушение, Дерик Уайт вкара 14 от своите 16 точки през четвъртата четвърт, а Бостън спечели срещу домакина Сакраменто със 120:106.

За "кралете" ДеМар ДеРоузън се отличи с 25 точки и 6 асистенции, Денис Шрьодер - 18 точки и 7 асистенции.

Кевин Дюрант има 22 точки и направи 11 асистенции срещу един от бившите си отбори, а Хюстън се откъсна през третата четвърт в резултата и постигна категорична победа над Бруклин в Ню Йорк със 120:96.

Тайриз Макси Макси отбеляза 34 точки срещу родния си отбор, а Филаделфия спечели на чужд терен срещу Далас със 123:108.

Макс Кристи поведе Маверикс с 18 точки, а Брандън Уилямс добави 14.

