БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река...
Чете се за: 03:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Лидерът на Сан Антонио Виктор Уембаняма ще пропусне следващите два мача

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
Запази

Французинът е преминал ЯМР, който е показал, че той няма сериозна контузия.

виктор уембаняма пропуска мача лейкърс купата нба
Слушай новината

След като напусна терена с хиперекстензия на коляното по време на победата на Сан Антонио над Ню Йорк Никс (134:132) на 31 декември, звездата на "шпорите" Виктор Уембаняма се е подложил на ЯМР в четвъртък. Като предпазна мярка, той ще пропусне гостуването на Индиана тази нощ, както и най-вероятно няма да участва и в домакинския мач срещу Портланд на 4 януари.

Скенерът е показал, че французинът няма увреждане на връзките.

Най-вероятният сценарий е той да се завърне за мача срещу Мемфис на 6 януари.

Срещу Никс „Уемби“ се приземи неловко след скок по-малко от 11 минути преди края, а левият му крак внезапно се подкоси, докато се изправяше. Той отиде директно в съблекалнята, а след това се върна на терена, за да аплодира съотборниците си в края на мача.

„Чувствам се добре. Просто ме боли малко“, коментира французинът веднага след двубоя.

„Всъщност бях много близо до това да искам да се върна на игрището. Но те (медицинският персонал) ме спряха“, добави Уембаняма.

Отсъствието на Уембаняма срещу Индиана ще бъде 13-то му за сезона, след контузията в прасеца, която го отстрани от игра за близо месец между 14 ноември и 13 декември. Той се завърна в състезанията с победата над Оклахома Сити (111:109) в полуфинала за Купата на НБА. Оттогава Уембаняма влизаше в игра, първо като резерва, а след това като титуляр с ограничено игрово време: не повече от 30 минути на мач.

Свързани статии:

Сан Антонио взе реванш от Ню Йорк навръх Нова година
Сан Антонио взе реванш от Ню Йорк навръх Нова година
Лидерът в редовния сезон Оклахома Сити не допусна изненада и победи...
Чете се за: 02:37 мин.
Сан Антонио продължава победната си серия с трети пореден успех над шампиона Оклахома
Сан Антонио продължава победната си серия с трети пореден успех над шампиона Оклахома
Още един подвиг за Сан Антонио срещу Оклахома Сити в рамките на 12...
Чете се за: 04:57 мин.
#НБА 2025/2026 #Виктор Уембаняма #Сан Антонио Спърс

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
2
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
3
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
4
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
5
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Българската фондова борса с първа сесия за годината
6
Българската фондова борса с първа сесия за годината

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: НБА

Дончич отново попадна под светлините на прожекторите при късен обрат за Лейкърс (ВИДЕО)
Дончич отново попадна под светлините на прожекторите при късен обрат за Лейкърс (ВИДЕО)
Джейлън Браун вкара рекордните 50 точки в разгромна победа на Бостън срещу Клипърс Джейлън Браун вкара рекордните 50 точки в разгромна победа на Бостън срещу Клипърс
Чете се за: 02:50 мин.
Магията на Дончич и Леброн върна усмивките в Лейкърс (ВИДЕО) Магията на Дончич и Леброн върна усмивките в Лейкърс (ВИДЕО)
Чете се за: 05:22 мин.
Норман Пауъл над всички при четвъртия пореден успех на Маями в НБА Норман Пауъл над всички при четвъртия пореден успех на Маями в НБА
Чете се за: 03:02 мин.
Сан Антонио взе реванш от Ню Йорк навръх Нова година Сан Антонио взе реванш от Ню Йорк навръх Нова година
Чете се за: 02:37 мин.
Кейд Кънингам подпечата успеха на Детройт срещу Лос Анджелис Лейкърс в НБА Кейд Кънингам подпечата успеха на Детройт срещу Лос Анджелис Лейкърс в НБА
Чете се за: 02:32 мин.

Водещи новини

На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река Тунджа
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река Тунджа
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден! Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Арх. Богдана Панайотова след подадената оставка: Разбрах, че няма място за мен там Арх. Богдана Панайотова след подадената оставка: Разбрах, че няма място за мен там
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи...
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Ръст на болните от грип и остри респираторни инфекции в Бургаско
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ