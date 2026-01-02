Лидерът на Сан Антонио Виктор Уембаняма ще пропусне следващите два мача

След като напусна терена с хиперекстензия на коляното по време на победата на Сан Антонио над Ню Йорк Никс (134:132) на 31 декември, звездата на "шпорите" Виктор Уембаняма се е подложил на ЯМР в четвъртък. Като предпазна мярка, той ще пропусне гостуването на Индиана тази нощ, както и най-вероятно няма да участва и в домакинския мач срещу Портланд на 4 януари.

Скенерът е показал, че французинът няма увреждане на връзките.

Най-вероятният сценарий е той да се завърне за мача срещу Мемфис на 6 януари.

Срещу Никс „Уемби“ се приземи неловко след скок по-малко от 11 минути преди края, а левият му крак внезапно се подкоси, докато се изправяше. Той отиде директно в съблекалнята, а след това се върна на терена, за да аплодира съотборниците си в края на мача.

„Чувствам се добре. Просто ме боли малко“, коментира французинът веднага след двубоя.

„Всъщност бях много близо до това да искам да се върна на игрището. Но те (медицинският персонал) ме спряха“, добави Уембаняма.

Отсъствието на Уембаняма срещу Индиана ще бъде 13-то му за сезона, след контузията в прасеца, която го отстрани от игра за близо месец между 14 ноември и 13 декември. Той се завърна в състезанията с победата над Оклахома Сити (111:109) в полуфинала за Купата на НБА. Оттогава Уембаняма влизаше в игра, първо като резерва, а след това като титуляр с ограничено игрово време: не повече от 30 минути на мач.