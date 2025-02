Дани Валверду: Яник Синер няма никаква вина по случая

Дани Валверду се обяви в подкрепа на Яник Синер, който в последните месеци продължава да е най-обсъжданият в света на тениса, особено след споразумението, което постигна със Световната антидопингова агенция (WADA) за изтърпяване на наказание от три месеца след употреба на допинг. Един от треньорите на Григор Димитров обърна внимание върху самите антидопингови центрове и начина, по който работят.

Случаят с италианеца разбуниха духовете в тениса, а критиките към него заваляха с пълна сила по отношение на двойните стандарти. Световният №1 бе критикуван най-често от имена като Ник Кириьос и Станислас Вавринка.

Валверду използва своя профил в X (б. а. – бившият Twitter), за да изкаже разочарованието си относно непрестанните критики по адрес на Синер.

We should be focusing on the Anti-Doping agencies processes & rules rather than the player being a victim from it - who clearly had zero performance enhancing benefits. ZERO.

I know JS since he’s 14yrs old and im comfortable to say that he is 100% not at fault.