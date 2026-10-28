Даниел Митов: Москва търси слаби звена в НАТО

Докато в София трима министри на отбраната обсъждат сигурността в Черно море, три морски дрона атакуват търговски кораб край нос Калиакра. Само на няколко морски мили от териториалните води на България. Не някъде далеч от нашите граници. Не в поредната гореща точка на войната. А непосредствено до българския бряг. Това заявява в профила си във Фейсбук депутатът от ГЕРБ-СДС Даниел Митов.

"Кремъл едва ли се интересува кого Румен Радев е обявил за военолюбец тази седмица. Интересува го колко натиск може да понесе България, преди политическото ѝ ръководство да потърси поредната успокоителна формулировка. Докато властта внимателно претегля думите си, последствията от войната се приближават все повече към нашите брегове", пише още Митов.

По думите на Митов Русия започна война, която разрушава сигурността в Черно море, а ударите срещу пристанища, кораби и инфраструктура са превърнали търговските маршрути в опасни проходи.

Всеки конкретен удар трябва да бъде разследван и извършителят му установен. Но политическата отговорност не може да бъде оставена на котва до приключването на последната експертиза.

Москва търси слаби звена в НАТО. И политическата нерешителност може да бъде по-привлекателна мишена от недостига на военна техника. Когато едно правителство говори по-строго на собствените си критици, отколкото на държавата агресор, то рискува да подскаже откъде натискът ще срещне най-малко съпротива.

"Желанието ти за мир не определя намеренията на агресора, който стои насреща. Отстъпката, която смяташ за последна, може да му подскаже да поиска следващата. Агресорите умеят да разпознават кога отсреща има повече страх от противопоставянето, отколкото решимост за защита", заявява Даниел Митов.

"Радев предложи мораториум. Мораториум няма. Има още един поразен кораб, още една спасителна операция и още семейства, които чакат вест за близките си.

Ако Кремъл разчете българското колебание като готовност да понесем и следващия удар, изпитанието може да стане по-тежко.

Засега най-категоричният отпор на Радев остава насочен срещу хората, които го критикуват", посочва Митев.