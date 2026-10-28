БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
12
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Жертвите на влаковата катастрофа в Испания станаха 64,...
Чете се за: 00:52 мин.
БНТ организира единствения дебат между Илияна Йотова и...
Чете се за: 01:00 мин.
Спасени са всички 18 моряци от екипажа на ударения от...
Чете се за: 02:05 мин.
Нова атака в Черно море: Контейнеровоз е атакуван с...
Чете се за: 01:40 мин.
Два високоскоростни влака се сблъскаха в Испания –...
Чете се за: 00:32 мин.
36 държави ще се състезават на "Евровизия 2027"...
Чете се за: 10:15 мин.
От утре започва поетапно пускане на парното в София
Чете се за: 02:32 мин.
Румен Радев за цените: Целта ни е да имаме същите...
Чете се за: 04:32 мин.
Премиерът за палежа на "Старлинк":...
Чете се за: 06:07 мин.
Военният министър: Рисковете нарастват с всеки изминал...
Чете се за: 06:37 мин.
Нападение пред израелското посолство в Белград,...
Чете се за: 00:40 мин.
Катастрофа между пътнически автобус и камиони затвори...
Чете се за: 02:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Контейнеровоз е атакуван с дронове край Калиакра
В развитие

АТАКИ С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

Даниел Митов: Москва търси слаби звена в НАТО

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:52 мин.
Запази

Докато властта внимателно претегля думите си, последствията от войната се приближават все повече към нашите брегове, пише още Митов

даниел митов москва търси слаби звена нато
Слушай новината

Докато в София трима министри на отбраната обсъждат сигурността в Черно море, три морски дрона атакуват търговски кораб край нос Калиакра. Само на няколко морски мили от териториалните води на България. Не някъде далеч от нашите граници. Не в поредната гореща точка на войната. А непосредствено до българския бряг. Това заявява в профила си във Фейсбук депутатът от ГЕРБ-СДС Даниел Митов.

"Кремъл едва ли се интересува кого Румен Радев е обявил за военолюбец тази седмица. Интересува го колко натиск може да понесе България, преди политическото ѝ ръководство да потърси поредната успокоителна формулировка. Докато властта внимателно претегля думите си, последствията от войната се приближават все повече към нашите брегове", пише още Митов.

По думите на Митов Русия започна война, която разрушава сигурността в Черно море, а ударите срещу пристанища, кораби и инфраструктура са превърнали търговските маршрути в опасни проходи.

Всеки конкретен удар трябва да бъде разследван и извършителят му установен. Но политическата отговорност не може да бъде оставена на котва до приключването на последната експертиза.

Москва търси слаби звена в НАТО. И политическата нерешителност може да бъде по-привлекателна мишена от недостига на военна техника. Когато едно правителство говори по-строго на собствените си критици, отколкото на държавата агресор, то рискува да подскаже откъде натискът ще срещне най-малко съпротива.

"Желанието ти за мир не определя намеренията на агресора, който стои насреща. Отстъпката, която смяташ за последна, може да му подскаже да поиска следващата. Агресорите умеят да разпознават кога отсреща има повече страх от противопоставянето, отколкото решимост за защита", заявява Даниел Митов.

"Радев предложи мораториум. Мораториум няма. Има още един поразен кораб, още една спасителна операция и още семейства, които чакат вест за близките си.

Ако Кремъл разчете българското колебание като готовност да понесем и следващия удар, изпитанието може да стане по-тежко.

Засега най-категоричният отпор на Радев остава насочен срещу хората, които го критикуват", посочва Митев.

#ударен кораб #ГЕРБ - СДС #Даниел Митов #Русия #позиция #Черно море

Водещи новини

БНТ организира единствения дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров - гледайте в четвъртък от 21.00 ч.
БНТ организира единствения дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Нова атака в Черно море: Контейнеровоз е атакуван с дронове край Калиакра Нова атака в Черно море: Контейнеровоз е атакуван с дронове край Калиакра
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Спасени са всички 18 моряци от екипажа на ударения от дронове контейнеровоз „Contship Jet“ Спасени са всички 18 моряци от екипажа на ударения от дронове контейнеровоз „Contship Jet“
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Военноморските сили проведоха успешно операция по спасяване на екипажа на кораба „Contship Jet“ Военноморските сили проведоха успешно операция по спасяване на екипажа на кораба „Contship Jet“
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Катастрофа взе жертва на пътя Хасково - Пловдив
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Жертвите на влаковата катастрофа в Испания станаха 64, търсят се...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Министър Стоянов: Три морски дрона са атакували контейровоза на 21...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Румен Радев изказа съболезнования по повод железопътната катастрофа...
Чете се за: 01:17 мин.
Европа
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ