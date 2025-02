Даниил Медведев и Юго Умбер се класираха на полуфиналите в Марсилия

Даниил Медведев и Юго Умбер продължават към полуфиналите на турнира по тенис в зала във френския град Марсилия с награден фонд 767 545 евро.

Поставеният под №1 в схемата на турнира се наложи над Ян-Ленард Щруф с 6:3,6:2.

Равенството в геймовете се запази до 3:3, макар германецът да пропусна 4 възможности за пробив. В гейм №7 Медведев не пропусна шанса си да пробие своя опонент. Руснакът затвърди пробива си и затвори частта с нов пробив за 6:3.

Втория сет отново премина пд доминацията на №8 в световната ранглиста. Медведев реализира нов пробив за 3:1 и оп подобие на първата част, сложи точка на спора с пробив след час и 18 минути игра.

В следващия етап от надпреварата Медведев ще се изправи срещу Хамад Медиедович или Даниел Алтмайер.

Медведев триумфира с титлата през 2021 г.

Защитаващият титлата си от 2024 г. Юго Умбер победи Ян-Ленард Щруф с 6:4, 6:4. Така той се класира на четвърти полуфинал в Марсилия.

№2 в схемата на турнира започна срещата с пробив, който му помогна да вземе първата част. Във втория сет французинът стигна до нов пробив с 5-ия си брейкпойнт в сета, за да поведе с 3:2. До края на срещата 26-годишният тенисист спечели подаванията си и заслужено се поздрави с успеха след час и 39 минути игра.

Champion still on the march



2024 winner @HumbertUgo prevails past Sonego 6-4 6-4 for his 150th tour-level victory@Open13 | #O13Provence pic.twitter.com/jklDioJHwL