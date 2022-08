Даниил Медведев ще играе финал №26 в кариерата си в Лос Кабос

Даниил Медведев победи Миомир Кецманович с 7:6(0), 6:1 в полуфинален мач на тенис турнира от сериите АТР 250 в Лос Кабос, Мексико.

В първия сет сърбинът поведе с 4:1 гейма след пробив, но лидерът в световната ранглиста при мъжете бързо се върна в мача, за да изпрати частта в тайбрек. Там руснакът бе безгрешен, като спечели всички разигравания.

26-годишният тенисист поведе с 3:0, което до известна степен пречупи опонента му. 38-годишният ветеран спечели един гейм, преди Даниил Медведев да запише на сметката си нови три поредни гейма и да сложи точка на спора след 1 час и 27 минути игра.

