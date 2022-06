Данийл Медведев продължи победната си серия в Хале

Данийл Медведев победи Иля Ивашка със 7:6(4), 6:3 в 1/8-финален мач на турнира по тенис на трева в германския град Хале с награден фонд 2.275 милиона евро.

В първия сет и двамата тенисисти показаха равностойна игра и се стигна до тайбрек. В него руснакът реализира две серии с по три поредни точки, които му помогнаха да спечели първата част.

Лидерът в световната ранглиста проби опонента си за 3:1 във втория сет, преди да сложи точка на спора с третия си мачбол след 1 час и 35 минути игра.

2/2 in Halle in 2022 for the World No.1 @DaniilMedwed comes through 7-6 6-1 vs Ivashka to reach the @ATPHalle last 8! pic.twitter.com/13D81LV5k7