ДАРА и „Bangaranga“ с кандидатури в четири категории за „Грами“ 2027

Екипът на ДАРА потвърждава подаването на кандидатури за изпълнителката, избрана от БНТ да представи България на конкурса „Евровизия 2026“, и песента „Bangaranga“ в четири категории за наградите „Грами“ през 2027 г. Новината идва в периода на първия кръг на гласуване на Recording Academy, който определя официалните номинации.

Професионален член на Recording Academy по своя инициатива се свързва с екипа на ДАРА, за да предложи участието на изпълнителката и „Bangaranga“ в процедурата за наградите. След предоставянето на необходимите материали и информация кандидатурите са подадени в следните категории:

- Запис на годината (Record of the Year) - „Bangaranga“

- Песен на годината (Song of the Year) - „Bangaranga“

- Най-добро солово поп изпълнение (Best Pop Solo Performance) - ДАРА с „Bangaranga“

- Най-добър нов изпълнител (Best New Artist) - ДАРА

Кандидатурите обхващат различни аспекти на музикалното творчество. „Запис на годината“ отличава цялостната реализация на записа, включително изпълнението, продукцията и звукозаписната работа. „Песен на годината“ е награда за авторите на музиката и текста, а „Най-добро солово поп изпълнение“ е отличие за изпълнителя.

Автори на „Bangaranga“ са Димитрис Контопулос, Cristian Tarcea (Monoir), Anne Judith Stokke Wik и Дарина Йотова (ДАРА). Продуценти на записа са Monoir и Димитрис Контопулос.

С „Bangaranga“ ДАРА спечели както националната селекция на БНТ за избор на песен, така и „Евровизия 2026“ и донесе на България първата победа в конкурса.

Кандидатстването за „Грами“ продължава международното представяне на песента и на българската изпълнителка.

Процедурата на Recording Academy включва подаване на кандидатури, проверка за допустимост и разпределение по категории, последвани от гласуване. В първия кръг членовете с право на глас избират номинираните измежду допуснатите кандидатури. Публиката не участва във вота.

Първият кръг на гласуване се провежда от 12 до 22 октомври 2026 г. Официалните номинации ще бъдат обявени на 16 ноември 2026 г., а наградите ще бъдат връчени на 7 февруари 2027 г.