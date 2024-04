Давиде Фратези отново изведе Интер до победа в добавеното време

Интер обърна Удинезе на "Дачия Арена" с 2:1 в 95-та минута, в последния мач от 31-я кръга в Серия А. Така "нерадзурите" запазват шанса си да спечелят титлата в "Дерби дела Мадонина" на 22 април.

Гостите поеха контрол в началото на двубоя и имаха няколко добри положения, с които да открият резултата.

Противно на развоя на мача, малко преди края на първото полувреме, Лазар Самарджич откри резултата за Удинезе. Интересното за голмайстора е, че през лятото той мина успешно медицински прегледи при "нерадзурите", но в последния момент сделката пропадна.

В 48-та минута бе отменен гол на Карлос Аугусто, след центриране на Федерико Димарко от статично положение.

Пет минути по-късно, отново след центриране на Димарко, вратарят на Удинезе Мадука Окойе не успя да играе с топката и удари нападателя на Интер Маркюс Тюрам, което доведе до дузпа за гостите.

Хакан Чалханоглу бе безупречен от бялата точка и изравни резултата. С това попадение "нерадзурите" станаха първия отбор в историята на Серия А, който вкарва гол във всеки един от първите 31 мача. Турчинът пък от своя страна продължи своята 100% успеваемост от дузпата, откакто се подвизава за Интер.

1 - With Hakan Çalhanoğlu's goal, Inter became the first team in the Serie A's history to score in each of the first 31 matches played in a single season. Historic.#UdineseInter #SerieA pic.twitter.com/Hx42FwogUa