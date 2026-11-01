Де Дзерби: Тотнъм вече играе като истински отбор

Роберто де Дзерби е убеден, че подобрението в представянето на Тотнъм през последните седмици се дължи най-вече на факта, че новият състав вече започва да функционира като истински отбор.

„Шпорите“ победиха Кристъл Палас с 2:0 като домакин, възползвайки се и от численото си предимство след изгонването на играч на гостите. Успехът беше трети пореден за лондончани – серия, която те не бяха постигали от 616 дни.

„Ако сравним Тотнъм преди паузата за националните отбори и Тотнъм след нея, сега играем като отбор. Преди паузата играехме с много добри футболисти, но не като отбор“, обясни Де Дзерби.

Промяната в атмосферата си пролича и при победата над Палас. След гола си Арчи Грей беше заобиколен от съотборниците си, които побързаха да го поздравят. 20-годишният футболист отново се представи силно като десен защитник, въпреки че това не е обичайната му позиция.

Де Дзерби го смени на почивката заради жълтия картон, който Грей получи още в 15-ата минута. „Той се подобри значително. След мача с Манчестър Юнайтед играе много, много добре и наистина изглежда като опитен футболист“, коментира треньорът и обясни, че не е искал да рискува с евентуален втори жълт картон.

Силните изяви на Грей позволиха на Педро Поро да получи необходимата почивка и време за възстановяване. Испанският национал има проблем с аддуктора от началото на сезона, като дори игра на обезболяващи инжекции срещу Астън Вила. Състоянието му вече се подобрява и очакванията са да бъде на разположение за двубоя с Лийдс през следващата седмица.