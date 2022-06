Де Хеа е "Играч на сезона" в Юнайтед, чистката в клуба продължава

Вратарят на Манчестър Юнайтед Давид Де Хеа бе избран за "Играч на сезона" в клуба.

Испанският страж и вратарят на Тотнъм Юго Лорис са единствените два футболиста, които играха през всяка една минута от сезона във Висшата лига. 31-годишният играч получи седем награди за "Играч на мача", колкото спечели и съотборника му Кристиано Роналдо. Давид Де Хеа печели приза за "Играч на сезона" и през 2014, 2015 и 2018 г.

The award for our 2021/22 Players' Player of the Year goes to...



1⃣ @D_DeGea! #MUFC