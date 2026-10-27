Делото срещу Кирил Петков: Нови разпити по процеса за ареста на Борисов

Вицепремиерът Асен Василев, бившият вътрешен министър Бойко Рашков, председателят на ДАНС Пламен Тончев и бившият заместник-председател на ДАНС Петър Петров да бъдат разпитани по делото срещу Кирил Петков за ареста на Бойко Борисов. Това реши съдът. Петков е обвинен в длъжностни престъпления, извършени в качеството му на министър-председател. Прокуратурата настоя за разпитите, тъй като според показанията на останалите свидетели четиримата са участвали в срещата в кабинета на Кирил Петков, на която е бил обсъждан арестът на Борисов.
Кирил Петков днес отказа да коментира делото по същество пред журналисти.
Началникът на НСО ген. Емил Тонев свидетелства пред съда, че Кирил Петков го е извикал в Министерския съвет и го е уведомил за предстоящия арест. По думите му на срещата се обсъждало и извеждането на Борисов с белезници. Тонев не си спомни кой от присъстващите е настоявал за това, но посочи Асен Василев. Говорело се също, че ще бъде извършен обиск и ще бъдат намерени чували с пари.
Бившият главен секретар на МВР Петър Тодоров заяви, че не е бил предварително информиран за акцията. Когато го извикали в Министерския съвет, той обяснил, че тя е неправомерна.
Петър Тодоров – депутат и бивш главен секретар на МВР: „Ние нямаме компетенцията да разследваме бивши министър-председатели. Това е юрисдикция на НСС. Отговориха ми: „Да, но такава е командата от премиера Петков и от Асен Василев – да се арестува и да се изкара с белезници“. Викам: „Това пък е вече върхът на безобразието, ако го направите“.
Ангел Кънев – заместник-градски прокурор: „В съдебната фаза на наказателното производство част от свидетелите започнаха да посочват тези факти и обстоятелства, които на досъдебната фаза, не знам по какви причини, не ги бяха посочвали, с изключение на господин Тодоров, който в досъдебната фаза също беше посочвал Асен Василев. Затова и още преди три или четири съдебни заседания аз посочих, че ще направя искане за разпитите на господин Рашков и господин Василев, тъй като на досъдебната фаза не бяха посочвани такива обстоятелства за тях. По-скоро беше ясно, че са присъствали, и толкова.“