Денис Шаповалов спечели най-голямата титла в кариерата си на турнира в Далас

Денис Шаповалов победи трима играчи от Топ 10 за четири дни, за да спечели най-голямата титла в кариерата си на турнира в Далас. По пътя към трофея той надигра четвъртия Тейлър Фриц, номер 9 Томи Пол, а във финала се наложи над петия Каспер Рууд.

Канадецът победи поставения под номер 2 в схемата норвежец със 7:6(5), 6:3.

Това е трета титла за Шаповалов в кариерата му и първа на ниво ATP 500. Последната му победа над играч от Топ 10 беше на 16 октомври 2022 г., като тогава той елиминира във втория кръг отново Тейлър Фриц във Виена.

Успехът му през изминалата седмица, е толкова значим не само, защото спечели титла на турнир от ATP 500 на закрито на твърди кортове, а и заради начина, по който го направи.

Пътят на Шаповалов към титлата в Далас:

първи кръг: Шаповалов - Кецманович № 55 - 6:3, 6:7 (5), 6:3

втори кръг: Шаповалов - Фриц № 4 - 2:6, 6:3, 7:6 (2)

четвъртфинал: Шаповалов - Махач № 25 - 7:6 (5), 6:0

полуфинал: Шаповалов - Пол № 9 - 7:5, 6:3

финал: Шаповалов - Рууд № 5 - 7:6 (5), 6:3

Само на 25 години, Денис Шаповалов вече има полуфинал на Уимбълдън и четвъртфинал на US Open и Australian Open. Също така заемаше десета позиция в класацията на ATP през 2020 г.

