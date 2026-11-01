Денят на балотажа - как протича изборният ден в Буковлък?

Без напрежение започна изборния дън в плевенското село Буковлък. В трите секции там почти никой не е гласувал. Полицейското присъствие остава засилено.

В Буковлък, което е едно от най-големите села в страната, право на вот имат над 3500 души, но към момента секциите са празни, коридорите са пусти, няма опашки от желаещи да гласуват. Така беше и на първия тур миналата седмица.

В 205-та секция от 1200 души по избирателен списък бяха гласували само 58, но за една и съща кандидат-президентска двойка, която не достигна до балотаж.

Засилено остава полицейското присъствие. Късно снощи полицейски патрули обходиха крайните квартали на Буковлък, а преди два дни при полицейска акция в Плевенска област бяха проверени над 400 души и над 50 търговски обекта, но не бяха задържани купувачи на гласуване, съобщават от полицията. Дали това ще окаже влияние на избирателната активност в Буковлък, предстои да разберем.

Вижте повече в прякото включване на Даниела Димитрова.