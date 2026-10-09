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Депутатите си гласуваха 10-дневна ваканция през октомври

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парламентът гласува второ четене държавния бюджет 2026 година
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Народното събрание и парламентарните комисии няма да провеждат редовни заседания в периода от 21 до 30 октомври 2026 г. включително, гласува парламентът. Проектът на решение беше предложен от Петър Витанов от „Прогресивна България“ и група народни представители и включен като допълнителна точка в днешния дневен ред по предложение на председателя на Народното събрание Михаела Доцова, след обсъждане на председателски съвет.

Със "за" гласуваха 132 народни представители (ПБ), трима от ДПС, и "Демократична България". Против бяха 21 - ГЕРБ-СДС. Един депутат от ДПС се въздържа. В гласуването не участваха "Продължаваме промяната" и "Възраждане".

Прекъсването на работата на депутатите е заради провеждането на предизборна кампания и президентския вот на 25 октомври.

При необходимост обаче Народното събрание ще се събира извънредно.

#октомври #ваканция #депутати

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