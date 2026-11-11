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ТЕЖКА ВЕРИЖНА КАТАСТРОФА НА АМ "ТРАКИЯ"

Десетки доброволци дариха кръв за пострадалите при катастрофата на АМ “Тракия” във Велико Търново

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
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Десетки доброволци дариха кръв за пострадалите при катастрофата на АМ “Тракия” във Велико Търново
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И във Велико Търново десетки доброволци дариха кръв за пострадалите при катастрофата на АМ “Тракия”.

От сутринта пред Отделението по трансфузионна хематология на областната болница има дълги опашки от чакащи хора.

Единственият кръвен център в областта работи с удължено работно време, за да може да приеме всички желаещи да кръводарят.

Сред доброволците има и много млади хора на 18 и 19 години, които даряват кръв за първи път.

Лекарите напомнят, че нуждата от кръв е непрекъсната, а резерв, който да се използва при подобни спешно ситуации, може да бъде осигурен само чрез редовното доброволно кръводаряване.

#тежка верижна катастрофа #кръводаряване #Велико Търново

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