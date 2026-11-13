БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пожарникар за ада на „Тракия“: При нас няма...
Чете се за: 04:22 мин.
Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ...
Чете се за: 01:35 мин.
Оттеглят законопроекта за личната помощ
Чете се за: 03:27 мин.
Премиерът Радев за декларацията за сигурност: Ние я...
Чете се за: 11:25 мин.
Обявено е бедствено положение във Враца, ураганният вятър...
Чете се за: 01:12 мин.
ДПА: В Дъблин България не подписа декларация за...
Чете се за: 05:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Дея спорт записа трета поредна победа в мъжкото волейболно първенство

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Запази

Бургазлии се наложиха над Славия с 3:0 гейма, а Цветан Соколов беше най-резултатен с 18 точки

Дея спорт записа трета поредна победа в мъжкото волейболно първенство
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Дея спорт продължи успешната си серия в мъжкото волейболно първенство, след като победи Славия с 3:0 (25:21, 25:23, 25:21) и записа трети пореден успех от началото на сезона.

Бургаският тим започна уверено срещата и спечели първия гейм с 25:21. Във втората част столичани оказаха по-сериозна съпротива, но в решителните разигравания Дея спорт показа по-голяма концентрация и затвори гейма с 25:23.

В третата част гостите отново наложиха превъзходството си и достигнаха до аванс от 24:16. Последва отпускане в редиците на бургазлии, които пропуснаха пет последователни мачбола, преди да сложат край на двубоя при 25:21.

Цветан Соколов беше най-резултатният състезател за победителите с 18 точки. Ерик Стоев и Виктор Бодуров добавиха по 6 точки за успеха.

За Славия най-добре се представи Александър Стоянов, който завърши с 10 точки.

След третата си поредна победа Дея спорт заема третото място във временното класиране с актив от 9 точки.

Славия продължава да търси първия си успех през сезона. Столичният отбор остава на последната позиция без спечелена точка след пет последователни поражения.

#НВЛ за мъже 2026/2027 #ВК Дея спорт #ВК Славия

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Рязко застудяване ни очаква утре, температурите падат с 10 - 15 градуса
1
Рязко застудяване ни очаква утре, температурите падат с 10 - 15...
Почина Джаро Стоянов
2
Почина Джаро Стоянов
ДПА: В Дъблин България не подписа декларация за сигурността на Европа
3
ДПА: В Дъблин България не подписа декларация за сигурността на Европа
Премиерът Радев за декларацията за сигурност: Ние я подкрепихме, имаме резерви само в преамбюла
4
Премиерът Радев за декларацията за сигурност: Ние я подкрепихме,...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
5
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Даниел Митов за АМ "Тракия": Миналата година съм подписал поръчка за светлинни табла, които са доставени, но не са поставени
6
Даниел Митов за АМ "Тракия": Миналата година съм подписал...

Най-четени

Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва в края на ноември
1
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва...
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11 загинали и 48 ранени
2
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11...
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е ден на траур
3
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е...
КЗК глоби „Кауфланд“ с почти 76 млн. евро за нелоялни търговски практики спрямо български производители
4
КЗК глоби „Кауфланд“ с почти 76 млн. евро за нелоялни...
Последно сбогом: С военни почести се прощаваме с големия български скулптор Вежди Рашидов
5
Последно сбогом: С военни почести се прощаваме с големия български...
Румен Радев от Дъблин: Проблемите на българите в Северна Македония се задълбочават
6
Румен Радев от Дъблин: Проблемите на българите в Северна Македония...

Още от: Български волейбол

Дунав победи ЦСКА след петгеймова битка в мъжкото волейболно първенство
Дунав победи ЦСКА след петгеймова битка в мъжкото волейболно първенство
Тодор Скримов: Левски остава сред основните фаворити за титлата в България Тодор Скримов: Левски остава сред основните фаворити за титлата в България
Чете се за: 01:42 мин.
Марица и ЦСКА с убедителни победи в женското волейболно първенство Марица и ЦСКА с убедителни победи в женското волейболно първенство
Чете се за: 02:12 мин.
Гледайте мача Левски - ЦПВК от НВЛ за жени в неделя по БНТ 3 Гледайте мача Левски - ЦПВК от НВЛ за жени в неделя по БНТ 3
Чете се за: 00:30 мин.
Скримов: Видяхме, че не сме достатъчно добре подготвени за Шампионската лига Скримов: Видяхме, че не сме достатъчно добре подготвени за Шампионската лига
Чете се за: 03:40 мин.
Халкбанк на Радостин Стойчев се класира за полуфиналите за Купата на Турция след обрат срещу Фенербахче Халкбанк на Радостин Стойчев се класира за полуфиналите за Купата на Турция след обрат срещу Фенербахче
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ „Тракия“
Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Пожарникар за ада на „Тракия“: При нас няма право на страх Пожарникар за ада на „Тракия“: При нас няма право на страх
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Явор Гечев: Няма война с търговските вериги, но всички са равни пред закона Явор Гечев: Няма война с търговските вериги, но всички са равни пред закона
Чете се за: 12:40 мин.
У нас
Законът за личната помощ: Среща в НС на майки на деца с увреждания и реакциите на опозицията Законът за личната помощ: Среща в НС на майки на деца с увреждания и реакциите на опозицията
Чете се за: 07:00 мин.
У нас
15-годишен ученик беше задържан за разпространение на дрога в училище
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Считано от веднага: Смениха ръководството на "Кауфланд...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Арестуваха в Израел заподозрян за убийството на възрастен мъж в...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Без парно и топла вода: Ученици минават онлайн, а жители на...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ