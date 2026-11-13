Дея спорт записа трета поредна победа в мъжкото волейболно първенство

Дея спорт продължи успешната си серия в мъжкото волейболно първенство, след като победи Славия с 3:0 (25:21, 25:23, 25:21) и записа трети пореден успех от началото на сезона.

Бургаският тим започна уверено срещата и спечели първия гейм с 25:21. Във втората част столичани оказаха по-сериозна съпротива, но в решителните разигравания Дея спорт показа по-голяма концентрация и затвори гейма с 25:23.

В третата част гостите отново наложиха превъзходството си и достигнаха до аванс от 24:16. Последва отпускане в редиците на бургазлии, които пропуснаха пет последователни мачбола, преди да сложат край на двубоя при 25:21.

Цветан Соколов беше най-резултатният състезател за победителите с 18 точки. Ерик Стоев и Виктор Бодуров добавиха по 6 точки за успеха.

За Славия най-добре се представи Александър Стоянов, който завърши с 10 точки.

След третата си поредна победа Дея спорт заема третото място във временното класиране с актив от 9 точки.

Славия продължава да търси първия си успех през сезона. Столичният отбор остава на последната позиция без спечелена точка след пет последователни поражения.