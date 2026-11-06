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Диа Евтимова отпадна от турнир в САЩ

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Спорт
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Българската тенисистка записа загуби на сингъл и на двойки.

диа евтимова финал анталия
Снимка: БГНЕС
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Диа Евтимова отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнир по тенис на клей в Хилтън Хед Айлънд, Южна Каролина (САЩ), с награден фонд 15 хиляди долара.

39-годишната българка и американката Киара Хардинг отстъпиха на поставените под №2 представителки на домакините Сара Шумейт и Софи Уилямс с 4:6, 5:7 за час и 24 минути.

Евтимова допусна поражение и във втория кръг на сингъл от 15-годишната американка Лани Чанг с 4:6, 2:6 за час и 51 минути, след като ден по-рано записа първата си победа поединично за сезона в основна схема на състезание от веригата на Световния тенис.

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#Диа Евтимова

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