Дик Шрьодер: Те са зрял отбор с редица южноамерикански играчи

Старши треньорът на НЕК Ниймеген Дик Шрьодер се надява привържениците на нидерландския клуб да застанат зад Душан Тадич и отбора в предстоящия двубой срещу Левски от Лига Европа. Наставникът коментира напрежението около сръбския футболист на пресконференцията преди срещата с българския тим.

В интервю за NU.nl Тадич заяви, че стандартите в Аякс се различават от тези в НЕК. Думите му предизвикаха недоволство сред феновете на клуба от Неймеген и доведоха до множество критики в социалните мрежи. Не е изключено нападателят отново да бъде освиркван по време на двубоя в четвъртък.

Съотборникът му и капитан на НЕК Джарон Чери обаче защити опитния футболист, припомняйки високите изисквания, които той поставя към себе си и отбора.

„Не разбирам съвсем какъв е шумът около това. Познавам Душан като човек и той не се различава много от мен. Той дойде в НЕК, за да вдигне нивото. Предвид отборите, в които е играл, е напълно логично да иска по-високо качество на играта. При мен или при останалите играчи в отбора нещата стоят по същия начин“, заяви Чери.

Сърбинът има сериозна история в Аякс, където прекара дълъг период от кариерата си и носеше капитанската лента. Именно този опит стои зад очакванията му за нивото на футбола в НЕК.

Междувременно Шрьодер призова привържениците да поставят интересите на отбора на първо място. НЕК ще изиграе домакински мач от Лига Европа на стадион „Де Гоферт“ за първи път от 17 години, а наставникът се надява напрежението около Тадич да не се отрази на атмосферата по трибуните.

„Нямам друго мнение по въпроса, независимо дали е странно или не. Мисля и се надявам, че привържениците ще ни подкрепят утре, защото това е, от което отборът се нуждае“, каза Шрьодер.

Треньорът на нидерландците коментира и качествата на Левски, като предупреди, че пред тима му предстои сериозно изпитание.

„Те са зрял отбор с редица южноамерикански играчи, които са невероятно добри с топката и които също са много добри в последните етапи пред вратата. Но дори и те правят грешки от време на време, което кара нещата да изглеждат малко неорганизирани на моменти. Ще бъде трудно предизвикателство, защото е силен отбор“, добави Шрьодер.

На пресконференцията стана дума и за състоянието на Деле Томас, който пропусна мача срещу Аякс през миналия уикенд заради мускулни проблеми, появили се по време на тренировъчния лагер в Испания. Футболистът вече тренира с основната група, но все още следва индивидуална програма и няма да бъде на разположение за двубоя с Левски.

Капитанът Чери също изрази уважение към българския съперник. Наскоро той записа своя мач №50 в европейските клубни турнири при срещата с Ювентус, а новината го изненада по време на пресконференцията.

„Току-що чух, че този мач е бил моят петдесети“, казва капитанът със смях.

Чери подчерта, че в НЕК са проучили играта на Левски и са наясно с опасностите, които крият нападателите на българския тим.

„Левски София е труден отбор, гледахме кадри от тях вчера и днес. Те имат много бързи нападатели. В крайна сметка, това, което правим, е важно. Ако сме добри, просто трябва да вземем тези три точки“, обясни още футболистът.

Двубоят между НЕК Ниймеген и Левски е в четвъртък от 22:00 часа. Главен съдия ще бъде азербайджанецът Алияр Агаев. След първите си мачове в основната фаза на турнира и двата отбора все още нямат спечелена точка.