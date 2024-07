Дилан Грьоневехен спечели шестия етап от Обиколката на Франция

Нидерландецът Дилан Грьоневехен от отбора на Джайко Алула стана победител в шестия етап от Обиколката на Франция - 163,5 километра от Макон до Дижон.

31-годишният Грьоневехен стигна до първата позиция с финален спринт, в който успя да изпревари белгиеца Яспер Филипсен (Алпецин-Декьонинк) и еритрееца Биниам Гирмай (Интермарше).

Поради равнинния характер на днешния етап големи разкъсвания нямаше и основната група, която бе над 100 човека, завърши с времето на Грьоневехен - 3 часа, 31 минути и 55 секунди.

Това не доведе до размествания в генералното класиране, което продължава да се оглавява от словенеца Тадей Погачар от тима на Обединените арабски емирства. Носителят на "жълтата фланелка" има аванс от 45 секунди пред белгиеца Ремко Евенепул (Соудал Куик-Степ) и 50 секунди пред шампиона за последните две години Йонас Вингегор (Дания/Висма-Лийз а байк).

Размествания нямаше и в класиранията за другите две основни фланелки - "зелената" и "бялата на червени точки". Първата, която се дава на най-добрия спринтьор, ще продължи да бъде носена от Биниам Гирмай, който има 139 точки. Втори със 128 точки е Яспер Филипсен, а датчанинът Мадс Педерсен (Лидл-Трек) е трети със 109 точки. При катерачите лидер е норвежецът Йонас Абрахамсен с 26 точки, следван от Погачар с 20 и французина Валентен Мадуас (Групама-ФДЖ) с 16.

Обиколката на Франция продължава в петък с първия индивидуален етап по часовник. Той е с дължина от 25,3 килоемтра от Нют-Сен-Жорж до Жеври-Шамбертен.



‍️ A fast sprint for the strong guys!

Relive the last kilometre of Stage 6



‍️ Un sprint pour costauds à @dijon !

Revivez le dernier kilomètre de l'étape 6 #TDF2024 | @Continental_fr pic.twitter.com/WcawazmDuv