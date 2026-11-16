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Димитър Бербатов организира благотворителен спектакъл в подкрепа на талантливите деца на България

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Спорт
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Бившият национал ще представи "Бербатов: Разкодиране“ на 21 декември в театър „София“, като всички приходи ще бъдат дарени на неговата фондация

димитър бербатов организира благотворителен спектакъл подкрепа талантливите деца българия
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Димитър Бербатов ще организира специално благотворително представление на спектакъла си "Бербатов: Разкодиране“ в навечерието на Коледа. Събитието ще се проведе на 21 декември 2026 година от 19:00 часа в театър "София“, а всички приходи ще бъдат насочени към подкрепата на талантливи български деца чрез фондация "Димитър Бербатов“.

След успешните си представления пред препълнени зали в различни градове на страната бившият нападател на Манчестър Юнайтед ще излезе на театралната сцена и в столицата. Благотворителното издание ще бъде ексклузивна предпремиера на "Бербатов: Разкодиране“ в София, достъпна за ограничен брой зрители.

Инициативата има за цел да подпомогне развитието на талантливи деца в България, като превърне всяко закупено място в театралната зала в принос към осъществяването на техните мечти.

"Това ще е спектакъл в подкрепа на таланта, вдъхновението и нашите деца“, заяви Димитър Бербатов.

Чрез своята фондация бившият футболист продължава да подкрепя младите таланти в страната, а коледното представление ще съчетае театралното изкуство с благотворителна кауза.

#Димитър Бербатов

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