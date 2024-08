Динамо Загреб отново не се затрудни с кошмара на Лудогорец

Динамо Загреб си подпечата класирането в груповата фаза на Шампионската лига. Футболистите на Сергей Якирович отказаха Карабах с 2:0 във втория мач от плейофите.

На стадион „Тофик Брахимов“ успехът на хърватите осигуриха Марко Пяца и автогол на Матеус Силва, а червен картон на Кевин Медина остави домакините с човек по-малко в края на двубоя.

Действащите шампиони на Хърватия си улесниха задачата още преди седмица, когато на свой терен сразиха азербайджанците с 3:0, за да продължат към групите на най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент след 5:0 в общия резултат от двете срещи. Така тимът от Загреб уби мечтите за следващия етап на отбора, който елиминира Лудогорец в хода на квалификациите.

