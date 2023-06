Дино Топмьолер е новият наставник на Айнтрахт Франкфурт

Отборът на Айнтрахт Франкфурт обяви името на новия си старши треньор, като от следващия сезон тимът ще бъде воден от Дино Топмьолер.

Германският специалист е на 42 години и през последните няколко сезона беше част от щаба на Юлиан Нагелсман, докато младият наставник бе начело на РБ Лайпциг и Байерн Мюнхен.

Преди това обаче Топмьолер постигна сериозни успехи като треньор на люксембургския Дюделанж, като изведе тима от Великото Херцогство до историческо първо участие в груповата фаза на европейски клубен турнир, когато вкара тима в групите на Лига Европа през сезон 2018/19.

След като си тръгна от Люксембург Дино Топмьолер води за кратко белгийския Виртон.

През следващата кампания обаче младият специалист ще работи в Айнтрахт Франкфурт, където той се подвизава като футболист през сезон 2002/03.

В края на предишния сезон "орлите" обявиха раздялата си с предишния си наставник Оливер Гласнер, с който Айнтрахт триумфира в Лига Европа през сезон 2021/22.

Любопитен факт около новият треньор на състава от Франкфурт Дино Топмьолер е, че той е кръстен на легендарния италиански страж Дино Дзоф.

Освен това негов баща е небезизвестният Клаус Топмьолер, който през сезон 2001/02 бе начело на Байер Левркузен в кампанията, в която "аспирините" завършиха 2-и във всички надпревари, в които участваха. Част от състава на Байер по онова време беше и българската звезда Димитър Бербатов.

