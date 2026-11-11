БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пожарникар за ада на „Тракия“: При нас няма...
Чете се за: 04:22 мин.
Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ...
Чете се за: 01:35 мин.
Оттеглят законопроекта за личната помощ
Чете се за: 03:27 мин.
Премиерът Радев за декларацията за сигурност: Ние я...
Чете се за: 11:25 мин.
Обявено е бедствено положение във Враца, ураганният вятър...
Чете се за: 01:12 мин.
ДПА: В Дъблин България не подписа декларация за...
Чете се за: 05:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Добър пример от Бургас: Двама полицаи помогнаха на бедстваща жена на пътя

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Запази
добър пример бургас двама полицаи помогнаха бедстваща жена пътя
Снимка: БНТ
Слушай новината

Двама полицейски служители от Първо районно управление в Бургас заслужиха обществено признание с един малък, но човечен жест. Полицаите Великов и Маринов се притекли на помощ на жена, изпаднала в затруднение на пътя заради проблем с автомобила си. Вместо да подминат, униформените спрели и помогнали на жената да смени гумата на колата си. Постъпката им трогнала бургазлийката Стела Тодорова, която решила да изрази благодарността си публично чрез публикация във Фейсбук групата „Бургас“.

„Тези двама служители не просто ми смениха гумата. Те ми показаха, че доброто отношение, отговорността и човечността все още имат своето място“, пише тя.

Жената подчертава, че във време, в което институциите често са обект на критики, е важно да се дава гласност и на добрите примери.

„Може би за тях това е било просто част от деня им, но за мен беше жест, който заслужава да бъде споделен и оценен“, допълва Стела Тодорова.

С публикацията си тя се надява благодарността ѝ да достигне както до двамата полицаи, така и до техните ръководители. Една сменена гума, няколко минути отделено време и жест, който напомня, че зад полицейската униформа стоят преди всичко хора.

#двама полицаи #добър пример #Бургас

Последвайте ни

ТОП 24

Рязко застудяване ни очаква утре, температурите падат с 10 - 15 градуса
1
Рязко застудяване ни очаква утре, температурите падат с 10 - 15...
Почина Джаро Стоянов
2
Почина Джаро Стоянов
ДПА: В Дъблин България не подписа декларация за сигурността на Европа
3
ДПА: В Дъблин България не подписа декларация за сигурността на Европа
Премиерът Радев за декларацията за сигурност: Ние я подкрепихме, имаме резерви само в преамбюла
4
Премиерът Радев за декларацията за сигурност: Ние я подкрепихме,...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
5
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Даниел Митов за АМ "Тракия": Миналата година съм подписал поръчка за светлинни табла, които са доставени, но не са поставени
6
Даниел Митов за АМ "Тракия": Миналата година съм подписал...

Най-четени

Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва в края на ноември
1
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва...
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11 загинали и 48 ранени
2
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11...
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е ден на траур
3
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е...
КЗК глоби „Кауфланд“ с почти 76 млн. евро за нелоялни търговски практики спрямо български производители
4
КЗК глоби „Кауфланд“ с почти 76 млн. евро за нелоялни...
Последно сбогом: С военни почести се прощаваме с големия български скулптор Вежди Рашидов
5
Последно сбогом: С военни почести се прощаваме с големия български...
Румен Радев от Дъблин: Проблемите на българите в Северна Македония се задълбочават
6
Румен Радев от Дъблин: Проблемите на българите в Северна Македония...

Още от: Общество

Пожарникар за ада на „Тракия“: При нас няма право на страх
Пожарникар за ада на „Тракия“: При нас няма право на страх
Над 600 000 литра вода изтекоха от басейн "Диана" в София, прокуратурата проверява случая Над 600 000 литра вода изтекоха от басейн "Диана" в София, прокуратурата проверява случая
Чете се за: 03:37 мин.
Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ „Тракия“ Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ „Тракия“
Чете се за: 01:35 мин.
Светът през очите на сърцето: Вдъхновяващата история на едно незрящо семейство от Благоевград Светът през очите на сърцето: Вдъхновяващата история на едно незрящо семейство от Благоевград
Чете се за: 02:17 мин.
Седми ден издирват 74-годишен мъж от столичния район „Кремиковци“ Седми ден издирват 74-годишен мъж от столичния район „Кремиковци“
Чете се за: 00:22 мин.
КЗП наложи по 35 000 евро санкции на две търговски вериги за повторни подвеждащи промоции КЗП наложи по 35 000 евро санкции на две търговски вериги за повторни подвеждащи промоции
7572
Чете се за: 02:40 мин.

Водещи новини

Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ „Тракия“
Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Пожарникар за ада на „Тракия“: При нас няма право на страх Пожарникар за ада на „Тракия“: При нас няма право на страх
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Явор Гечев, ПБ: Няма война с търговските вериги, но всички са равни пред закона Явор Гечев, ПБ: Няма война с търговските вериги, но всички са равни пред закона
Чете се за: 12:45 мин.
У нас
Законът за личната помощ: Среща в НС на майки на деца с увреждания и реакциите на опозицията Законът за личната помощ: Среща в НС на майки на деца с увреждания и реакциите на опозицията
Чете се за: 07:00 мин.
У нас
Корабокрушение в Ню Орлиънс: Търговски кораб се вряза в круизен съд...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Стотици домакинства в Чипровци останаха без ток над 12 часа
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Даниел Митов, ГЕРБ: Поръчките за таблата на АМ „Тракия“...
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
20-годишен мотоциклетист загина при катастрофа в Русе
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ