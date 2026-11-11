Добър пример от Бургас: Двама полицаи помогнаха на бедстваща жена на пътя

Двама полицейски служители от Първо районно управление в Бургас заслужиха обществено признание с един малък, но човечен жест. Полицаите Великов и Маринов се притекли на помощ на жена, изпаднала в затруднение на пътя заради проблем с автомобила си. Вместо да подминат, униформените спрели и помогнали на жената да смени гумата на колата си. Постъпката им трогнала бургазлийката Стела Тодорова, която решила да изрази благодарността си публично чрез публикация във Фейсбук групата „Бургас“.

„Тези двама служители не просто ми смениха гумата. Те ми показаха, че доброто отношение, отговорността и човечността все още имат своето място“, пише тя.

Жената подчертава, че във време, в което институциите често са обект на критики, е важно да се дава гласност и на добрите примери.

„Може би за тях това е било просто част от деня им, но за мен беше жест, който заслужава да бъде споделен и оценен“, допълва Стела Тодорова.

С публикацията си тя се надява благодарността ѝ да достигне както до двамата полицаи, така и до техните ръководители. Една сменена гума, няколко минути отделено време и жест, който напомня, че зад полицейската униформа стоят преди всичко хора.