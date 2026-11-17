Милан получи добри новини за състоянието на своя вратар Майк Менян, след като медицинските изследвания не показаха сериозна травма. Очаква се френският национал да бъде на разположение на тима за предстоящия мач срещу Фрозиноне в неделя.

Менян беше принудително заменен по време на последната среща на националния отбор на Франция, което породи притеснения около физическото му състояние. Проведените тази сутрин прегледи обаче са изключили наличието на мускулно увреждане.

Информацията беше разпространена от италианските медии „Скай Спорт Италия“ и „МиланНюз“. Резултатите от днешните изследвания потвърждават и заключенията от медицинските прегледи, на които 31-годишният вратар се е подложил във Франция – няма данни за сериозна контузия.

През настоящия сезон Менян е допуснал 16 гола в 14 мача за Милан във всички турнири, като в четири от срещите е запазил суха мрежа.

Френският национал изигра пълни 90 минути при победата над Италия в петък, но беше заменен на почивката при успеха на Франция с 2:1 над Турция в неделя.

Милан заема четвъртото място в класирането на Серия А с 24 точки от 11 изиграни срещи. „Росонерите“ са спечелили четири от последните си пет мача в първенството.