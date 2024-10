Доминик Тийм сложи край на кариерата си със загуба в първия кръг на турнира във Виена

Бившият шампион от Откритото първенство на САЩ Доминик Тийм изигра последния мач в професионалната си кариера.

31-годишният австриец отпадна в първия кръг на турнира в зала във Виена след поражение с 6:7(6), 2:6 от италианеца Лучано Дардери.

Тийм регистрира пробив за 3:2 гейма, но допусна изравняване при 4:4. В тайбрека той имаше и сетбол при 6:5 точки при сервис на Дардери, но италианецът се измъкна от критичната ситуация и при първата си възможност да вземе откриващата част, грабна шанса си и затвори тайбрека с 8:6 точки.

Във втория сет 42-рият в световната ранглиста Дардери бе много по-добрият играч и спечели мача след 6:2 гейма.

Доминик Тийм, който в последните години имаше постоянни проблеми с китката на дясната ръка, завършва кариерата си като бивш номер 3 в световната ранглиста и един от едва двамата играчи с поне четири победи срещу Рафаел Надал на клей. Той има и общо 17 титли на сметката си, като през 2019 година триумфира във Виена.

