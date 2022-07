Доминик Тийм стартира с победа на домашния си турнир в Кицбюел

Доминик Тийм победи Александър Шевченко с 6:4, 6:2 на старта на тенис турнира в Кицбюел, Австрия от сериите АТП 250.

В първата част равенството се запази до резултат 3:3 гейма, като руснакът печелеше подаванията си трудно. 28-годишният тенисист проби своя опонент при следващата си възможност, за да изгради комфортен аванс и да затвори сета.

Поставеният под №199 в световната ранглиста бе далеч по-убедителен във втората част. Двамата тенисисти си размениха по един пробив за 2:2. До края на сблъсъка Доминик Тийм загуби едва три разигравания и се поздрави с победата след 1 час и 31 минути игра.

Too Good! @domithiem defeats Shevchenko 6-4 6-2 to secure a place in Round 2 at the #GeneraliOpen pic.twitter.com/coVJmcEm5J