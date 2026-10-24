Дунав Русе спечели домакинството си на Спартак Варна след гол и асистенция на Радослав Апостолов

Дунав Русе победи Спартак Варна с 2:0 в мач от 12-ия кръг на Първа лига. Радослав Апостолов попадна под светлините на прожекторите с гол и асистенция.

Всички четири точни удара през първото полувреме бяха на сметката на домакините. "Драконите" заслужено откриха резултата в 17-ата минута. Александър Валино засече от воле центриране в наказателното поле от ъглов удар на Радослав Апостолов.

След почивката възпитаниците на Георги Чиликов продължиха да са по-активи в преден план и удвоиха преднината си. Георги Кабаков отсъди дузпа за нарушение на Давид Валверде срещу Кристиян Бойчев. Радослав Апостолов се разписа от бялата точка.

Русенци постигнаха втори пореден успех в шампионата и първи на свой терен.

Дунав се изкачи до 9-ото място в класирането с актив от 11 пункта. Спартак Варна остава на 7-ата позиция в подреждането с 13 точки.