Два влака се сблъскаха до Солсбъри

Снимка: Архив

Два влака са се сблъскали тази вечер между Солсбъри и Андовър, се казва в съобщение, разпространено от полицията на окръг Уилшир, Великобритания.

На мястото на инцидента са изпратени екипи на пожарната, полицията, хеликоптери и линейки.

Би Би Си съобщава за 12 ранени.

A number of passengers have been injured in a crash between two trains near Salisbury, UKhttps://t.co/RWEwpk2zTV — BBC Breaking News (@BBCBreaking) October 31, 2021

По първоначална информация, влак, навлизащ в Солсбъри е дерайлирал след контакт с неизвестен обект в тунел. Вследствие на това, е блокирана релсовата система и след това друг влак се е ударил в първия.

Движението по линията е спряно.

Властите публикуваха съобщението си в Туитър, като заявиха, че на място са изпратени екипи на полицията и пожарната, а повече информация се очаква на по-късен етап.

We are currently at the scene of a train crash involving two trains between Andover and Salisbury.



We are responding with the fire and ambulance service at the site close to London Road, Salisbury.



Will update as soon as we have more information. pic.twitter.com/1y3x1p1dkB — Wiltshire Police (@wiltshirepolice) October 31, 2021

По-късно от британската транспортна полиция потвърдиха за инцидент в тунела Фишъртън, Солсбъри. Сигналът за дерайлирал влак е получен в 18.46 ч. тази вечер.