Две титли за Дениз Данев на европейското по вдигане на тежести в Дуръс

Дениз Данев завоюва титлите до 20 и до 23 години на европейския шампионат по вдигане на тежести в Дуръс, Албания. В категория до 60 килограма състезателят на Тежкоатлетически спортен клуб – Русе събра двубой от 263 килограма.

Възпитаникът на треньорите Кръстина и Радослав Атанасови беше трети след изхвърлянето, след като преодоля 115 и 118 килограма, като не успя само на 120 килограма.

В изтласкването русенецът стартира с успешен опит на 142 килограма, след което се справи уверено и със 145 килограма. Това му беше достатъчно за титлата в двубоя. Данев направи още един опит – на 150 килограма, но не му достигна съвсем малко за да се справи и с тази тежест.

Участието на българските тежкоатлети на Европейското първенство е подсигурено изцяло от клубовете на състезателите.