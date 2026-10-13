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Две титли за Дениз Данев на европейското по вдигане на тежести в Дуръс

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Спорт
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Родният щангист над всички в категория до 60 килограма.

Две титли за Дениз Данев на европейското по вдигане на тежести в Дуръс
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Дениз Данев завоюва титлите до 20 и до 23 години на европейския шампионат по вдигане на тежести в Дуръс, Албания. В категория до 60 килограма състезателят на Тежкоатлетически спортен клуб – Русе събра двубой от 263 килограма.

Възпитаникът на треньорите Кръстина и Радослав Атанасови беше трети след изхвърлянето, след като преодоля 115 и 118 килограма, като не успя само на 120 килограма.

В изтласкването русенецът стартира с успешен опит на 142 килограма, след което се справи уверено и със 145 килограма. Това му беше достатъчно за титлата в двубоя. Данев направи още един опит – на 150 килограма, но не му достигна съвсем малко за да се справи и с тази тежест.

Участието на българските тежкоатлети на Европейското първенство е подсигурено изцяло от клубовете на състезателите.

#Еврпейско първенство по вдигане на тежести в Дуърс, Албания 2026 г. #Дениз Данев

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