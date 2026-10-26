БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Димитровден е, честит празник!
Чете се за: 04:17 мин.
ЦИК при обработени 98.99% СИК протоколи: Йотова и Гюров...
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ЦИК при обработени 98.99% СИК протоколи: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември * * * Балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров сочи и паралелното пребряване на 100% на агенциите "Мяра" и "Алфа Рисърч"

Двойката Йотова - Вълчев печели първия тур на президентските избори в Русенско

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Николай Рачев
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Запази
Двойката Йотова - Вълчев печели първия тур на президентските избори в Русенско
Снимка: БНТ
Слушай новината

Кандидат-президентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев спечели първия тур на изборите в Русенска област. При 100% обработени протоколи става ясно, че за победителите са гласували 16 095 души, или 38,8%. След тях се нареждат Андрей Гюров и Георги Кандев с 10 572 гласа, които се равняват на 25,5%. На трето място са Костадин Костадинов и Петър Волгин с 13,6%.

Общо гласувалите в Русенско са 105 500, като в областта функционираха 335 секции. Избирателната активност е близо наполовина по-ниска спрямо президентските избори през 2021 г., сподели за БНТ заместник-председателят и говорител на Районната избирателна комисия Стела Стоилова.

Снимки: БНТ

Приемането и обработването на протоколите в спортната зала в Русе е преминало без сериозни затруднения, като допуснатите от секционните комисии грешки са довели до минимално забавяне.

#Йотова-Вълчев #първи тур #Русе #президентски избори

Последвайте ни

ТОП 24

ЦИК при обработени 98.99% СИК протоколи: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември (ОБНОВЯВА СЕ)
1
ЦИК при обработени 98.99% СИК протоколи: Йотова и Гюров отиват на...
Асен Василев: Резултатите от вота са ясен сигнал от гражданите, че политиката, която правителството води, не е добра за България
2
Асен Василев: Резултатите от вота са ясен сигнал от гражданите, че...
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ КЪМ 19.00 ч.: Балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров, сочат данни на "Алфа Рисърч"
3
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ КЪМ 19.00 ч.: Балотаж между Илияна Йотова и Андрей...
Йотова не поиска конкретна политическа подкрепа за балотажа
4
Йотова не поиска конкретна политическа подкрепа за балотажа
ЦИК: Към 12.00 часа избирателната активност е 5,8%, най-висока е във Видин
5
ЦИК: Към 12.00 часа избирателната активност е 5,8%, най-висока е...
ЦИК: 16,04% е избирателната активност към 16.00 ч.
6
ЦИК: 16,04% е избирателната активност към 16.00 ч.

Най-четени

Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният секретар на МВР
1
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният...
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал „Павлово“
2
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал...
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
3
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
4
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
Ексклузивно за БНТ: Кадри от охранителните камери на гостите на Бинев, заподозрени за неговото убийство
5
Ексклузивно за БНТ: Кадри от охранителните камери на гостите на...
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика
6
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика

Още от: Президентски Избори 2026

Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят убедително в област Плевен
Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят убедително в област Плевен
Илияна Йотова печели гласовете в Турция Илияна Йотова печели гласовете в Турция
Чете се за: 01:15 мин.
Ниска избирателна активност на президентския вот и във Франция Ниска избирателна активност на президентския вот и във Франция
Чете се за: 02:00 мин.
Без нарушения и при висока активност премина изборният ден във Видин Без нарушения и при висока активност премина изборният ден във Видин
7706
Чете се за: 02:12 мин.
Спокойно премина приемането на протоколите във врачанското село Малорад Спокойно премина приемането на протоколите във врачанското село Малорад
Чете се за: 01:37 мин.
Без нарушения и при ниска избирателна активност премина изборният ден в Благоевград Без нарушения и при ниска избирателна активност премина изборният ден в Благоевград
5298
Чете се за: 03:12 мин.

Водещи новини

ЦИК при обработени 98.99% СИК протоколи: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември (ОБНОВЯВА СЕ)
ЦИК при обработени 98.99% СИК протоколи: Йотова и Гюров отиват на...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Йотова не поиска конкретна политическа подкрепа за балотажа Йотова не поиска конкретна политическа подкрепа за балотажа
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Андрей Гюров: Не е време за потупване по рамото Андрей Гюров: Не е време за потупване по рамото
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Преди балотажа: Кой кого ще подкрепи на втори тур? Преди балотажа: Кой кого ще подкрепи на втори тур?
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Оспорвана битка за...
Чете се за: 00:52 мин.
Политика
Новият ВСС: Прокурорите избраха своите представители
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Сърбия след изборите: Студентите и техните привърженици празнуват
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Димитровден е, честит празник!
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ