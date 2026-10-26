Двойката Йотова - Вълчев печели първия тур на президентските избори в Русенско

Кандидат-президентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев спечели първия тур на изборите в Русенска област. При 100% обработени протоколи става ясно, че за победителите са гласували 16 095 души, или 38,8%. След тях се нареждат Андрей Гюров и Георги Кандев с 10 572 гласа, които се равняват на 25,5%. На трето място са Костадин Костадинов и Петър Волгин с 13,6%.

Общо гласувалите в Русенско са 105 500, като в областта функционираха 335 секции. Избирателната активност е близо наполовина по-ниска спрямо президентските избори през 2021 г., сподели за БНТ заместник-председателят и говорител на Районната избирателна комисия Стела Стоилова.

Снимки: БНТ

Приемането и обработването на протоколите в спортната зала в Русе е преминало без сериозни затруднения, като допуснатите от секционните комисии грешки са довели до минимално забавяне.