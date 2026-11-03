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Двукратната олимпийска шампионка Мишел Гизин сложи край на кариерата си след тежка контузия

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Спорт
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32-годишната швейцарка се оттегля от алпийските ски след продължително възстановяване от сериозен инцидент по време на тренировка в Санкт Мориц

Двукратната олимпийска шампионка Мишел Гизин сложи край на кариерата си след тежка контузия
Снимка: БГНЕС
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Една от най-успешните швейцарски състезателки в алпийските ски Мишел Гизин официално обяви края на професионалната си кариера. Двукратната олимпийска шампионка се оттегля от спорта на 32-годишна възраст, близо година след тежко падане по време на тренировка в Санкт Мориц, съобщава Ройтерс.

Инцидентът доведе до сериозни травми, които наложиха няколко хирургически интервенции на врата, китката и коляното. Продължителният възстановителен период попречи на Гизин да участва на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина през 2026 година.

Швейцарката оставя зад себе си впечатляваща кариера, в която се утвърди като една от водещите състезателки в алпийските ски.

Най-големите ѝ успехи дойдоха на олимпийската сцена. През 2018 година Гизин спечели златния медал в алпийската комбинация на Игрите в Пьончан, а четири години по-късно защити титлата си в Пекин. На същата олимпиада тя завоюва и бронзово отличие в супергигантския слалом.

В съобщението, с което обяви решението си, Гизин призна, че мисълта за оттегляне е узрявала постепенно както по време на рехабилитацията, така и през предходните години.

"Това беше дълъг процес, който се разви по време на възстановяването ми, но и в годините преди това“, сподели швейцарката.

Тя разкри, че завръщането ѝ в Санкт Мориц през септември е било особено емоционален момент, който ѝ е помогнал да погледне по различен начин на преживяното.

"Когато се завърнах в Санкт Мориц през септември, изпитах благодарност – за здравето си, но най-вече за всички прекрасни моменти, които преживях през дългата си кариера“, заяви Гизин.

Двукратната олимпийска шампионка подчерта, че сега гледа с вълнение към новия етап от живота си, в който ще има повече свобода извън професионалния спорт.

"Сега най-после ще мога да правя всичко онова, което съм пропускала през тези години, като сама ще избирам къде да се спускам“, добави тя.

#Мишел Газин

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