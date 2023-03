Двукратният шампион Анди Мъри отпадна рано в Маями

Двукратният шампион Анди Мъри отпадна още в първия кръг на Мастърс турнира в Маями. Бившият №1 загуби с 4-6, 5-7 от Душан Лайович. Срещата продължи час и 38 минути.

Сърбинът изигра един от най-добрите си мачове в последните две години и с по-голяма ефективност при шансовете за пробив стигна до едва петата си победа на твърда настилка от началото на 2022 година насам.

Бившият лидер в световната ранглиста пръв получи шанс за пробив в мача. Това се случи в четвъртия гейм, но Лайович взе подаването си. В шестия отново се стигна до възможност за пробив от страна на Мъри, но сърбинът отново оцеля и изравни за 3-3. Още в следващия гейм Лайович проби на 0 сервиса на шотландеца и малко по-късно ликува с успех в първия сет.

Във втората част и двамата бяха убедителни на сервис до 4-4. В деветия гейм Мъри отново се пропука и загуби подаването си. Лайович бе загубил едва две точки на сервис в целия сет, но сервирайки за мача допусна рибрейк. Споменът от невероятните обрати на британеца през 2023-а се върна, но сърбинът не позволи нов маратонски мач с учасстието на трикратния шампион от Големия шлем. Той проби отново, след което при третия му мачбол в 12-ия гейм форхендът на Мъри отлетя в аут.

