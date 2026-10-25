Едва 13,06% гласуваха в област Пазарджик към 16.00 часа

Рекордно ниска избирателна активност отчитат в област Пазарджик. Към 16:00 часа до избирателните секции са отишли едва 13,06% от имащите право на глас. В областта най-висока е избирателната активност в община Белово – 18,46%, а най-ниска – в Ракитово – 7,10%.

В една от секциите в община Лесичово гласуването започна с час закъснение заради проблем при стартирането на машината, но дефектът беше отстранен.

В една от секциите в община Септември машината дефектира, след което гласуването премина на хартия.

На този етап изборният ден в област Пазарджик протича нормално. Няма постъпили сигнали за нарушения на изборния процес.