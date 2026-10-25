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БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ

Едва 2,56% гласували в Кърджалийско - има ли натиск хората да не стигнат до урните?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Димитър Димитров
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Чете се за: 02:35 мин.
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Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Рекордно ниска избирателна активност и сигнали за върнати хора, отишли до секциите да гласуват. Такава е картината към този час в кърджалийска област.

Според много хора тези президентски избори са различни от всички други досега. На първият тур на президентските избори преди пет години, на 14 ноември 2021 г., избирателната активност в област Кърджали към 11.00 часа е била 8,59%. Днес до същия част беше 2,55%. В пъти по-малко хора отидоха да гласуват в общините Черноочене, Ардино, Момчилград, в малките населени места като село Мост, например в трите изборни секции до обед не бяха гласували и 2% от хората в избирателните списъци.

Причините - агитация, че тези избори не са важни, обида след като кмета на Кърджали, Ерол Мюмюн, 2 дни преди вота беше отведен в полицията да дава показания.

И не на последно място, сигнали, че кметове на населени места връщали избиратели, които искат да стигнат до секциите и да гласуват.

Ниази Вели, член на СИК, село Звиница: "Заставали са хора пред секциите и са казвали на хората да не гласуват. Трябваше досега 150 човека да са минали, да са минали 40, 50 станаха досега.

- Хората в селото какво казват споделят ли с вас, подавали ли са сигнали за такъв натиск?

Говорят си да, виждате, че не идват да гласуват. Открито никой не го прави сега- да дойдат и да кажат няма да гласувате, но просто не идват."

Ася Тодорова, председател на 132 СИК, село Мост:

"- Няма изибратели?!

Няма. Казвам ви – 890 човека трябва да дойдат.

- А колко са дошли?

15.

- Случвало ли се е друг път такава ниска избирателна активност до обяд?

Не. Обикновено до обяд е най-висока.

- Имате ли обяснение логично защо се получава тази необичайна ситуация?

Не мога да отговоря."

Въпреки че се очакват нови данни за избирателната активост, прогнозите са, че те няма да се увеличат чувствително.

Вижте още в прякото включване на Димитър Димитров

#най-ниска активност #Кърджали #гласуване

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