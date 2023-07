Едвин ван дер Сар напусна интензивното отделение

Бившият вратар на националния отбор по футбол на Нидерландия Едвин ван дер Сар публикува първото си съобщение в социалната мрежа Туитър, след като беше приет в болница и разкри, че вече не е в интензивно отделение.

На 7 юли 52-годишният нидерландец беше хоспитализиран с мозъчен кръвоизлив, докато беше на почивка в Хърватия. През май той напусна поста главен изпълнителен директор на Аякс.

First of all, we want to thank everyone for all the great and supportive messages.



I’m happy to share that I’m no longer in the intensive care unit. However, I’m still in hospital. I hope to go home next week and take the next step in my recovery! pic.twitter.com/3LSNC72ki0