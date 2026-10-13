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Ефе Али отпадна за дълго от сметките на Локомотив Пловдив

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Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
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Тежка контузия извади полузащитника на "черно-белите".

Ефе Али отпадна за дълго от сметките на Локомотив Пловдив
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Футболистът на Локомотив Пловдив Ефе Али ще пропусне почти всички мачове до края на сезона, съобщиха от клуба.

Полузащитникът на “черно-белите” е със скъсана предна кръстна връзка на коляното и това ще го извади от игра в следващите поне седем месеца.

Той получи травмата в последния шампионатен мач срещу Локомотив (София), завършил при равенство 1:1. Али бе заменен в края на първата част, а направените медицински изследвания са потвърдили сериозността на контузията. Така полузащитникът ще трябва да се подложи на операция.

"В този тежък момент за него заявяваме нашата подкрепа! Убедени сме, че ще се върне по-силен на терена! Желаем му бързо и успешно възстановяване! Скоро ще го видим в игра отново с черно-бялата фланелка!", написаха от Локомотив.

#Първа лига 2026/2027 #ПФК Локомотив Пловдив #Ефе Али

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