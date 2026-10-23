ЕК готви ново проучване за смяната на времето

Европейската комисия работи по ново проучване, което може да помогне на държавите членки да вземат решение за премахването на сезонната смяна на времето. Това съобщи говорител на Комисията, като уточни, че засега няма яснота кога ще бъдат представени резултатите.

Вече осем години европейското предложение за прекратяване на смяната на времето остава блокирано в Съвета на ЕС заради липсата на съгласие между държавите членки.

„Нашата задача като Европейска комисия е да насърчаваме постигането на консенсус между държавите членки и да подпомагаме координацията. В крайна сметка обаче решението е в техни ръце“, заяви говорителят.

През 2018 г., след многобройни искания от държавите членки и Европейския парламент, Комисията предложи да бъде прекратена практиката за сезонна смяна на часовото време. Предложението обаче така и не получи необходимата подкрепа в Съвета.

Новото проучване трябва да разгледа различните аспекти на смяната на часовото време и евентуално да подпомогне процеса на вземане на решение.

Междувременно тази неделя, 25 октомври, европейците отново ще върнат часовниците си с един час назад и ще преминат към зимното часово време.