ЕК одобри договора с "Пфайзер" за доставка на 1,8 млрд. ваксини

ЕК одобри договора с "Пфайзер" - "Байонтек" за доставка на 1,8 млрд. ваксини. Това съобщи ръководителят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

"Имам удоволствието да съобщя, че Европейската комисия току-що одобри договора с "Байонтек" "Пфайзер" за гарантирана доставка на 900 милиона дози ваксини и още 900 милиона дози в резерв за 2021-2023 г.“, написа тя в Туитър.

70 процента от пълнолетните европейци може да бъдат ваксинирани още през юли, а не каквато беше първоначалната цел - до края на лятото, каза фон дер Лайен при посещение в завода на "Пфайзер" в белгийския град Пюрс преди две седмици.

Happy to announce that @EU_Commission has just approved a contract for guaranteed 900 million doses (+900 million options) with @BioNTech_Group @Pfizer for 2021-2023.



Other contracts and other vaccine technologies will follow.