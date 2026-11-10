Екипи на БЧК оказват помощ на пострадалите от тежката катастрофа на АМ „Тракия“

Екипи на Българския Червен кръст за реакция при бедствия и кризи от Сливен и Ямбол са на терен и се включиха в оказването на първа долекарска помощ и психосоциална подкрепа на пострадалите от тежките верижни катастрофи, станали при гъста мъгла тази сутрин в двете посоки на автомагистрала „Тракия“ в района на Ямбол.

Екипите предоставят вода и хранителна подкрепа на нуждаещите се. Екипи от съседните области са в готовност да се включат при необходимост от допълнителна подкрепа, съобщават от организацията.

Произшествията са възникнали в участъка между пътните възли „Кабиле“ и „Зимница“, като в тях са участвали десетки превозни средства. На място продължават спасителните действия.

Екипите на БЧК ще останат на терен, докато има необходимост от помощ.

Българският Червен кръст изразява съболезнования на семействата и близките на загиналите и съпричастност към болката на всички пострадали.

От организацията призовават водачите да следват въведените обходни маршрути, да се движат с повишено внимание и да спазват указанията на „Пътна полиция“.