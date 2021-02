Експлозия избухна във френския град Бордо

Взрив избухна в жилищна сграда в центъра на френския град Бордо.

До момента се съобщава за 9 души с леки наранявания, а 89-годишен мъж е в "тежко състояние". В неизвестност са двама души - механик на гараж в сградата и неговият партньор.

Според първоначалните разследвания, причината за взрива е газ, който е унищожил гаража, както и две съседни сгради.

#France:- Atleast 3 people injured, 2 other are missing in #Bordeaux building explosion.pic.twitter.com/Sv92xZ3hYD